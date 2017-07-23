Samanyolu Haber /Gündem / Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında /23 Temmuz 2017 12:15

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adıyaman'da girdiği telefon bayii tezgahında incelediği cep telefonlarından birini satın alan birini de çalan M.A., işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerden kimliği belirlenerek yakalandı.

Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Harıkçı Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisine, geçen Çarşamba günü giren M.A., tezgahta incelediği bir telefonunu satın alıp ayrıldı. İşyeri sahibi, bir süre sonra bir telefonun eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla bayiye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, M.A.'nın tezgahtaki bir telefonu elinin altına gizleyip çaldığı belirlendi.

Satın aldığı telefonun faturası ve kamera kayıtlarından kimliği belirlenen M.A., polis tarafından adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde çaldığı telefon da ele geçirilen M.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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