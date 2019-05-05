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Cep telefonu felaket getirdi
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Cep telefonu felaket getirdi
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05 Mayıs 2019 13:18
Cep telefonu felaket getirdi
Otobüs soförü cep telefonu ile ilgilenirken kaza yaptı.
Cep telefonu felaket getirdi
Aracın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde kazanın nasıl geliyorum dediği ortaya çıktı
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