Cep telefonu bağımlılığı 3 yaşına kadar düştü

Uzman Pedagog İshak Orhan, anne babaların erken yaşta çocukların eline cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletleri vererek çocukları kendi elleriyle zehirlediklerini söyledi. Orhan, şöyle konuştu:







"Bu araçlar çok fazla çocuğa veriliyorsa, o çocuğu anne baba bizzat kendi eliyle zehirliyor. Çünkü bunlar direkt beyin hücrelerini öldürüyor. Ayrıca çocuklarımızın hayat boyunca sahip olacakları kişiliklerinin yüzde 60'ı ilk 6 yılda oluşuyor. ilk 6 yılda bu çocuklara verilen cep telefonları, tablet ve bilgisayarlar bunların hayal dünyalarını kısıtlıyor, yaratıcı, eleştirel düşüncelerini öldürüyor. Çok yönlü odaklanabilmelerini öldürüyor. Çocuklarımız neredeyse yapay otistik duruma geliyorlar."





"Başarısız olacaklar"

Cep telefonu kullanımının çocukları başarısızlığa iteceğini ifade eden Orhan, "Örneğin; nasıl çocuğunu ismiyle çağırıyorsun seni duymuyor bile, bir şey söylemeye çalışıyorsun söylediğini algılayamıyor, anlamıyor. O kadar ciddi bir boyutu var bu tür araçların. Ama maalesef çocuğum sussun, ağlamasın diye çocukların ellerine bu tür aletleri veriyorlar. Bu çocuklar sonunda doyumsuz oluyorlar. Bu çocukların sonu kesinlikle başarısız olacaklardır. Kafaları çalışmayacaktır. Akıllarını kullanamayacaklardır. İş önce anne babaya okulda da öğretmenlerime düşüyor. Belli yaşlarda ellerine asla bu aletler verilmemeli" dedi.





"Ergenlik dönemine kadar verilmemeli"

Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aletlerin çocuğa ergenliğe kadar verilmemesi gerektiğini ifade eden Orhan, "Onlar verdiğinizde çok güzel kullanır bu aletleri. Ondan sonra anne babalar övünüyorlar, benim çocuğum çok güzel bilgisayar kullanıyor, 3-4 yaşında ama nasıl tablet kullanıyor diye. Bu aslında yanlış bir anlayış. Çocuklarımızı geri zekâlı hale getirebilir. Bu tür aletler ergenliğe kadar bence verilmemeli. Ergenlikten sonrada günde bir saati geçerse çocukları bağımlı hale getirir. Bu ciddi bir bağımlılık, hastalıktır" diye konuştu.