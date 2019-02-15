Cep telefonlarına ÖTV zammı geliyor













Cep telefonlarından alınan ÖTV’nin yüzde 50’ye çıkarılmasının önü açıldı. Hk.ali hazırda yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonlarında yüzde 25 ÖTV alınıyordu. Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen yasa tasarısında cep telefonları üçe ayrıldı. Birinci grup fiyatı 1200 TL’ye kadar olanlar, ikinci grup 1200-2400 TL arası fiyatta olanlar ve 2400 TL’den fazla olanlar.



