Samanyolu Haber /Gündem / 'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye' /02 Şubat 2019 12:26

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

AKP'li İsmet Yılmaz'ın yerel seçimlerde AKP adayına oy verenlerin cennet beratlarından birine sahip olacağını vadetmesi vatandaşın da gündeminde.

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

Yol TV muhabiri vatandaşlara Ankara'da kime oy vereceklerini sordu. Bir vatandaş, soruyu tiye alarak 'Ben AK Parti adayına vereceğim çünkü onlar cennetten tapu vadetti' dedi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye' Sonraki Haber >>

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

Semra Kuytul: Kuytul'a 'konferansları engelleyenler şunlardır derseniz önünüz açılır' dendi

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Cem Karaca'nın şarkısı dizide sansürlendi, oğlu tepki gösterdi: Gerizekalısınız!

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Sigortadan para almak için yaptığı sahtekârlığı güvenlik kamerası kaydetti

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Rögar kapağını bomba gibi patlattı

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cip tankere çarptı: Ortalık savaş alanında döndü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Cumhurbaşkanı konuşurken platform çöktü

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Uçakların rüzgar ile imtihanı

Bisikletçi ceylana çarptı

Bisikletçi ceylana çarptı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:27