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'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'
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'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'
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02 Şubat 2019 12:26
'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'
AKP'li İsmet Yılmaz'ın yerel seçimlerde AKP adayına oy verenlerin cennet beratlarından birine sahip olacağını vadetmesi vatandaşın da gündeminde.
'Cennetten tapu veriyorlarmış, benim oyum AKP'ye'
Yol TV muhabiri vatandaşlara Ankara'da kime oy vereceklerini sordu. Bir vatandaş, soruyu tiye alarak 'Ben AK Parti adayına vereceğim çünkü onlar cennetten tapu vadetti' dedi
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