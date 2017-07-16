Samanyolu Haber /Gündem / 'Cennete çok uzak' /16 Temmuz 2017 12:55

'Cennete çok uzak'

15 Temmuz sonrası tutuklanan 17 bin kadınla birlikte cezaevine konan 560 bebek Alman medyasında haber oldu.

SHABER3.COM

Alman 'DIE RHEINPFALZ' gazetesi bugün 3 sayfasının tamamını Türkiye'deki cezaevlerindeki bebeklere ayırdı. 

'Cennete çok uzak' başlıklı haberde 'Erdoğan'ın Hizmet Hareketi'ni terör örgütü ilan etmesine rağmen aradan geçen bir yılda bunu ispatlayamadığına vurgu yapılıyor.

Haberde 'Birisinin 'FETÖ'cü olmasını ispata gerek yok. Komşunun birinin polise gidip şikayet etmesi yetiyor aylarca hapis yatmak için' ifadeleri kullanılıyor. 

15 Temmuz sonrası 17.000'i kadın 50 binden fazla akademisyen gazeteci öğretmen hakim savcı işadamının tutuklandığı belirtilen haberde hapishanelerdeki çocukların yaşadığı zorluklara vurgu yapılıyor: 

'Hapishanelerde çocukların gelişme imkanı yok. Bilhassa bebeklerin emekle imkanı bile yok. Koğuşlar olması gerekenden çok fazla dolu. Dışarıdan oyuncak getirmek yasak. Kötü koşullar sebebiyle çocuklar sık sık hastalanıyor. Mehmet Emin bebek eğer tedavi edilmezse kör olma riskiyle karşı karşıya. Çocuklara özel ve uygun yemek verilmiyor. 1 öğün yemek hem anne hem bebek için. 

Nurhayat Yıldız 28 yaşında. Hamileyken tutuklandı. İkiz bebeklerini cezaevinde kaybetti. Cenazeler bile ailelerine hala verilmedi. 

Başka bir sorun ise bebekli annelerin koğuşlardaki diğer kadınları rahatsız etmesi. Anneler ve çocuklar bir de bu baskıyla karşı karşıya. Çocuk ve annelere bazı tutuklular sürekli 'sus' diyor."

Haberde 'sus' ifadesi Türkçe kullanılmış. 

İşte o haber:


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