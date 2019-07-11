Cennet Koyu’nda imar barışı uyanıklığı!

Astaş Holding, Mandarin Oriental Hotel Group ile Bodrum’da hayata geçirdiği villa, rezidans ve otel projesindeki bazı yapılar için “imar barışından” faydalandı.





The Residences at Mandarin Oriental adlı projede ruhsatsız olarak inşa edilen yapı ve eklentiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alınırken, SÖZCÜ'nün yaptığı tespitlere göre çok sayıda bina imar barışının geçerli olduğu 31 Aralık 2017 tarihinden sonra inşa edildi.





Kaçak yapılaşmayla ilgili olarak projede incelemelerde bulunan Bodrum Belediyesi'nin, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne konuyla ilgili olarak başvurduğu öğrenilirken, sahilde işgal edilen alanlar içinde ecrimisil uygulamasına gidilerek tazminat talep edildiği belirtildi.





JET HIZIYLA İNŞAAT





Türkiye'nin önde gelen iş insanları ve sanatçılarının yanı sıra çok sayıda yabancının da mülk sahibi olduğu proje Bodrum Türkbükü'nde yer alan Cennet Koyu'nda hayata geçirildi.





2,5 kilometre sahil şeridinde üç koy ve plaja sahip 600 bin metrekare alan üzerindeki projede yaşam 2014 yılında başladı. O tarihte projede 98 villa ve 116 rezidans bulunuyordu.





Ancak AKP hükümetinin Mayıs 2018'de ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla “imar barışı” düzenlemesini hayata geçirmesinin ardından projede çok sayıda yapı inşa edildi. Bodrum Belediyesi'nden ruhsat alınmadan kaçak olarak inşa edilen yapıların da imar barışından yararlandığı öğrenildi. İmar barışı düzenlemesi 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapıları kapsarken, 2018 yılından sonra The Residences at Mandarin Oriental projesinde inşa edilen villa ve rezidanslara yapı kayıt belgesi verildi.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje sahiplerinin e-devlet üzerinden beyana dayalı olarak yapı kayıt belgesi düzenlerken, uydu görüntülerinde yapıların milyonlarca dolar değerindeki yapıların 2018'den sonra inşa edildiği net olarak görülüyor.

















Bodrum Belediyesi'nin geçtiğimiz haziran ayında The Residences at Mandarin Oriental projesinde inceleme yaptığı öğrenildi. Proje sahiplerinin kaçak yapılarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı yapı kayıt belgelerini belediye yetkililerine sunarken, Bodrum Belediyesi Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurarak yapıların inşa tarihinin tespit edilmesini istediği belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin, yapacığı incelemeden sonra yapı kayıt belgelerini iptal edip, proje yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunup, kaçak yapıların yıkımı için işlem başlatması bekleniyor.





YALAN BEYANA CEZA VAR

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi aşamasında e-devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçundan yargılanma talep edilebilecek. Kanuna göre, yalan beyan için 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebiliyor.