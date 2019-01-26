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Cennet dağıtmaya başladılar: Adayımıza vereceğiniz oy ruzi mahşerde beraatiniz olacak
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Cennet dağıtmaya başladılar: Adayımıza vereceğiniz oy ruzi mahşerde beraatiniz olacak
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26 Ocak 2019 01:21
Cennet dağıtmaya başladılar: Adayımıza vereceğiniz oy ruzi mahşerde beraatiniz olacak
Eski Milli Savunma Bakanı, AKP Milletvekili İsmet Yılmaz partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken skandal ifadeler kullandı.
İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum
Yılmaz, AKP'li adaya oy vermenin ruzi mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinden biri olacağını söyledi.
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İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum
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