Samanyolu Haber /Gündem / Cennet dağıtmaya başladılar: Adayımıza vereceğiniz oy ruzi mahşerde beraatiniz olacak /26 Ocak 2019 01:21

Cennet dağıtmaya başladılar: Adayımıza vereceğiniz oy ruzi mahşerde beraatiniz olacak

Eski Milli Savunma Bakanı, AKP Milletvekili İsmet Yılmaz partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken skandal ifadeler kullandı.

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

Yılmaz, AKP'li adaya oy vermenin ruzi mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinden biri olacağını söyledi.
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İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

İsmet Yılmaz: Adayımıza vereceğiniz oy ahirette beraat belgelerinizden biri olacağına inanıyorum

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