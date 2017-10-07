Cengiz Kurtoğlu hastaneye kaldırıldı





Arabesk ve fantezi müziğin bilinen ismi Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak saat 1.30 da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.





Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili olarak Yakın Doğu Hastanesi herhangi bir açıklama yapmazken ünlü sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.





Usta sanatçı yakın zamanda fazla kilolarından dolayı Gastrik Bypass ameliyatı geçirmişti.. Ve bir hayli zayıflamıştı

