Cengiz Aktar: AB, Türkiye'ye büyük yatırımlar yaparak Erdoğan rejimini güçlendiriyor





Türkiye'nin Batı'dan giderek uzaklaştığını belirten Dr. Cengiz Aktar, Avrupa Birliği'nin (AB), eski bir dost olduğu için, Türkiye ile kapsamlı serbest ticaret anlaşması imzalayabileceğini ifade etti.





Aktar, “Sadece şirketler değil, Avrupa Yatırım Bankası, Fransızların, Almanların kalkınma ajansı gibi büyük kuruluşlar Türkiye'ye büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu durum (Erdoğan) rejiminin ayakta kalmasını sağlıyor. Büyük bir paradoks ve büyük bir dilemma. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor." dedi.





VOCAL EUROPE BRÜKSEL’DE PANEL DÜZENLEDİ





Brüksel merkezli Vocal Europe düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen “AB, Türkiye'ye bağlı kalabilir mi?” konulu panele konuşmacı olarak katılan AB uzmanı Aktar, Euronews Türkçe’ye verdiği mülakatta Türkiye ile alakalı üyelik müzakerelerinin Brüksel’de artık gündemde olmadığını söyledi.





Aktar’a göre bundan böyle adaylık sonrası dönemi konuşulmalı. "Hâlâ üyelik perspektifi üzerinden konuşanlar çok yanlış yapıyor.” diyen Aktar, Türkile ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği’nin de güncellenmeyebileceğini kaydetti. Zira Gümrük Birliği üyeliğe giden bir etap.





CENGİZ AKTAR: VİZESİZ AVRUPA HAYAL





Türkiye'de milyonlarca kişinin işsiz olduğuna işaret eden Aktar, Türkiye’de milyonlarca kişinin AB ülkelerine gitmek için bir çıkış yolu aradığını, ancak yanlış hayallere kapıldıklarını ifade etti.





Aktar vize meselesinin çözüme kavuşturulmasının söz konusu olmadığını belirtiyor. Aktar, Brüksel-Ankara hattında ilişkilerin partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden önceki dönemin terimleri ile ele alınmasının mümkün olmadığını ifade etti.





Aktar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de artık Türkiye’nin meseleleri ile ilgilenmek istemediğini, bunun sadece iş yükü ile alakalı olmadığını kaydetti.





Aktar, “AİHM'nin görevi gayri demokratik ülkeleri demokratikleştirmek değil, çok küçük sapmaları düzeltmek.” dedi.









Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi'nden Steven Blockmans, Türkiye'de insan hakları ihlallerinin arttığını söyledi.







TÜRKİYE OTORİTERLEŞMENİN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİ





Vocal Europe’ın düzenlediği panele Avrupa Komisyonu yetkilileri, siyasi uzmanlar ve Avrupa parlamenterleri katıldı.





Brüksel'de Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Steven Blockmans insan hakları ihlallerinden dolayı Türkiye'nin otoriterleşmenin daha da ötesine geçtiğini vurguladı.





Avrupa Parlamentosu'ndaki Muhafazakârlar ve Reformistler Grubu'ndan İngiliz parlamenter Geoffrey Van Orden, “Gerçekçi olmak gerekiyor, Avrupa Birliği Türkiye'yi nüfus yoğunluğundan dolayı kaldıramaz.” diye konuştu.





Avrupa Komisyonu'nun genişleme biriminden Sarah Lambert ise üyelik müzakerelerinin donmuş olmasına rağmen enerji ve terörle mücadele gibi farklı alanlarda Ankara ile diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.





“MÜZAKERELER ASKIYA ALINSIN” RAPORU OYLANACAK





Türkiye'nin AB’ye üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını talep eden ve Avrupa Parlamenteri Kati Piri'nin kaleme aldığı Avrupa Parlamentosu raporu 13 Mart’ta Fransa'nın Strazburg şehrinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda üyelerin oyuna sunulacak.







