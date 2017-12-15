Samanyolu Haber /Dünya / Cenevre görüşmelerinden kötü haber! /15 Aralık 2017 00:39

Cenevre görüşmelerinden kötü haber!

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Cenevre görüşmelerinden kötü haber!


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan  de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu  Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, "Başaramadık.  Altın bir fırsat kaçırıldı." dedi. 

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son gününde Mistura, rejim ve  muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen  Mistura, 28 Kasım'dan bu yana muhaliflerle 11, rejim heyetiyle 7 toplantı  yaptıklarını söyledi.

Muhaliflerin, görüşmelerin içeriğini oluşturan geçiş yönetimi,  anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığın tamamını  masaya yatırdığını vurgulayan Mistura, rejimin ise sadece "terörizm" başlığına  odaklandığını kaydetti.

Özel Temsilci Mistura, Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla  sonuçlandığına dikkati çekerek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı."  değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin  başlamayacağının vurgulandığı Riyad 2 toplantısı bildirisinin geri çekilmesine  yönelik rejim heyetinin görüşmelerdeki talebine tepki gösteren Mistura, rejimin  bu talebinin "mantıklı" ve "kabul edilebilir" bir tarafı olmadığını ifade  etti.

Görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Mistura, "Diğer  alternatifler ne? Cevabım evet. Ocak ayında tekrar başlatmayı planlıyorum."  yanıtını verdi.

Mistura, görüşmelere ilişkin gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi ve BM  Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendireceğini bildirdi.

"Cenevre 9'un ocak ayında başlaması için BM Genel Sekreteri ile  görüşeceğim." diyen Mistura, Suriye sorununa siyasi çözüm adresinin Cenevre  olduğunu tekrarladı.

"Caferi'den tatmin edici bir cevap alamadım"

Mistura, AA muhabirinin rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'daki hasta ve  yaralı sivillerin tahliyesine ilişkin sorusuna, "Evet, Caferi (rejim heyeti  başkanı) ile bu konuyu konuştum. Ama kendisinden bu sorunun çözümüne yönelik  tatmin edici bir cevap alamadım." karşılığını verdi.

Öte yandan, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi  (MYK) Başkanı Nasir Hariri, Cenevre 8 görüşmelerine ilişkin bu akşam TSİ 22.30'da  konakladıkları otelde basın toplantısı düzenleyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cenevre görüşmelerinden kötü haber! Sonraki Haber >>

Ankara'da yine adam kaçırma olayı

Ankara'da yine adam kaçırma olayı

Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde

Cezaevlerindeki zulüm Belçika gündeminde

Türkiye mafya devletine dönüşüyor

Türkiye mafya devletine dönüşüyor

Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye

Hapiste en fazla gazetecinin olduğu ülke Türkiye

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

Adem Yavuz'dan Havuz Medyası'na: Sizden korkmuyorum doğruları anlatmaya devam edeceğim

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:03:16