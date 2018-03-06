Samanyolu Haber /Gündem / Cenazede gülen AKP'li vekil pişkin 'Özür dileyecek durum yok' /06 Mart 2018 12:08

Cenazede gülen AKP'li vekil pişkin 'Özür dileyecek durum yok'

AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, fotoğrafını paylaşanlara "ahlaksız ve edepsiz" dedi.

SHABER3.COM

Kastamonu’da katıldığı şehit cenazesinde MHP Kastamonu İl Başkanı İbrahim Maşalacı’yla gülerken çekildiği görüntülerin tepki toplamasının ardından açıklamada bulunan AKP Kastamonu Milletvekili Murat Demir, "Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Afrin Harekatı'nda yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in cenazesinde çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem haline getirdiği iddiasıyla CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ı hedef alan AKP’li vekil, “Hiç farkında olmadığımız anda bu kare fotoğraflanmış ve art niyetli fitneci CHP Milletvekili Barış Yarkadas’a servis edilmiş. Bunu fırsat bilen CHP'liler kendilerine siyasi malzeme yaparak sosyal ortamda bizleri karalama yöntemine gitmişler” dedi.

“Özür dileyecek bir durum olduğunu asla düşünmüyorum.” diyen Demir, fotoğrafını paylaşanları “ahlaksız ve edepsiz” ithamında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cenazede gülen AKP'li vekil pişkin 'Özür dileyecek durum yok' Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:02