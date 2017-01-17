Cemil Barlas'tan Reina katliamcısının oğluyla ilgili skandal tweet!

Barlas'tan Reina katliamcısının oğluyla ilgili skandal tweet!







Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD'li terörist dün gece oğluyla birlikte İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitede yakalandı.





Operasyon Türkiye'nin gündemine otururken, uluslararası haber ajansları da gelişmeyi 'flaş haber' olarak duyurdu.





IŞİD'li teröristin yakalanması dün gece geç saatlerde sosyal medyanın da gündemine oturdu.





Operasyon sonrası, AKP yandaşı Cemil Barlas, teröristin 4 yaşındaki oğlu ile ilgili büyük tepki çeken bir tweet attı. Hükümete yakın A Haber'de yaptığı programlarla bilinen Barlas, "Katil, çocuğu ile yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok" diye yazdı. Teröriste de işkence yapılması gerektiğini söyledi.













Barlas mesajın ardından tepki gösterenleri önce engelledi, sonra da hesabını kilitledi.