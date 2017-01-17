Samanyolu Haber /Gündem / Cemil Barlas'tan Reina katliamcısının oğluyla ilgili skandal tweet! /17 Ocak 2017 11:36

Cemil Barlas'tan Reina katliamcısının oğluyla ilgili skandal tweet!

Hükümete yakın A Haber'deki programlarıyla tanınan yandaş Cemil Barlas'ın, Reina katliamcısının oğlu ile ilgili tweeti büyük tepki çekti. Cemil Barlas, hesabını 'kilitlemek' zorunda kaldı.

SHABER3.COM

Barlas'tan Reina katliamcısının oğluyla ilgili skandal tweet!

Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden IŞİD'li terörist dün gece oğluyla birlikte İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitede yakalandı. 

Operasyon Türkiye'nin gündemine otururken, uluslararası haber ajansları da gelişmeyi 'flaş haber' olarak duyurdu.

IŞİD'li teröristin yakalanması dün gece geç saatlerde sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

Operasyon sonrası, AKP yandaşı Cemil Barlas, teröristin 4 yaşındaki oğlu ile ilgili büyük tepki çeken bir tweet attı. Hükümete yakın A Haber'de yaptığı programlarla bilinen Barlas, "Katil, çocuğu ile yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok" diye yazdı. Teröriste de işkence yapılması gerektiğini söyledi.



Barlas mesajın ardından tepki gösterenleri önce engelledi, sonra da hesabını kilitledi.
<< Önceki Haber Cemil Barlas'tan Reina katliamcısının oğluyla ilgili... Sonraki Haber >>

DEAŞ adına yapıldığı net

DEAŞ adına yapıldığı net

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

Numan Kurtulmuş 2023 vizyonunu bakın nasıl anlatmış!

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:00:43