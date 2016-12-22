Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri







Kamuoyunun Cübbeli Ahmet hoca olarak bildiği Ahmet Mahmut Ünlü, İslamcı Hüküm Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yapan İhsan Şenocak ve Soyal Doku Vakfı'nda konuşan Nurettin Yıldız sohbetlerine ara verdiklerini açıkladı.





Sohbetlerin aynı anda durdurulması terör saldırısı ve suikast istihbaratı alındığı yorumlarına neden oldu.





İhsan Şenocak sohbetleri durdurduğunu Twitter hesabından duyurdu. Şenocak, "Her pazar Fatih Camii'nde başlamış olduğumuz sohbetler durdurulmuştur. Bundan sonra yapılmayacaktır. Kardeşlerimize duyurulur" ifadelerini paylaştı.









Nurettin Yıldız ile ilgili olarak ise hem Sosyal Doku Vakfı'nın Twitter adresinden paylaşım yapıldı hem de Nurettin Yıldız kendisi açıklama yaptı. Yıldız Twitter hesabından, "Pazar sohbetlerimize bir süre ara verilmiştir. 1 ocak 2017 tarihi itibariyle sadece internet üzerinden yayınlanmaya devam edilecektir" dedi. Sosyal Doku Vakfı'nın hesabından ise "Kıymetli dost ve gönüldaşlarımız. @nurettinyildiz hocamızın yapmakta olduğu Pazar sohbetlerine bir süre ara verilmiştir" denildi.















Cübbeli Ahmet sohbetleri durdurduğunu bir video paylaşarak duyurdu. Ahmet Mahmut Ünlü, "Türkiye'de bir mezhep çatışması yaratılmaya çalışıldığı" uyarısında bulunarak durumu "Emniyet güçlerimizi zor duruma sokmayalım" diyerek aktardı. Bursa'da düzenlenecek sohbetini de iptal ettiğini anlatan Cübbeli Ahmet, sohbetlerine sadece evde devam edeceğini duyurdu.













Hükümete yakın isimlerden Fatih Tezcan ise sohbetlerin durdurulduğunun açıklanmasının ardından "Toplumun gerek Alevi gerek Sünni kesimlerinde 'kanaat önderi' konumunda bulunan ve sevilen kimselerin koruma tedbirleri acil artırılmalıdır" ifadelerini paylaştı. Tezcan Twitter adresinden yaptığı paylaşımda "Sünni hocalara ve Alevi dedelerine" koruma polisi tahsis edilmesini istedi.













Furkan Vakfı ve cemaat lideri Alparslan Kuytul'a yakınlığıyla bilinen Resul Doğaner ise sohbetlerin iptal edilmesine "Bazı hocalar açıklama yapmış sohbetleri durdurma kararı almışlar neler oluyor bunun anlamı nedir?" diye tepki gösterdi.













Olayı sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Ahmet Şık ise "Makaraya alınacak bir durum değil. Cübbeli'nin uyarıları, sürekli bir Noel vurgusu yapması dikkate değer. Tedbirli olmakta fayda var" diye yazdı.





Ergenekon sanığı Doğu Perinçek Silivri Cezaevi'nden çıktığı gün "Cemaatlerin kökünü kazıyacağız" demişti...