Samanyolu Haber /Gündem / Cemaat'e yönelik 'suikast komplosu' Balıkesir'de sahneye kondu! /18 Ağustos 2017 14:12

Cemaat'e yönelik 'suikast komplosu' Balıkesir'de sahneye kondu!

Günlerdir konuşulan Hizmet Hareketi'ne yönelik suikast kumpası tezgahı Balıkesir'de sahneye kondu. İhlas Haber Ajansı eliyle servis edilen haberde bir 'suikast timi'nin yakalandığı iddia edildi. Fethullah Gülen Hocaefendi kısa süre önce 'Suikast yapıp sizin üzerinize atacaklar' demişti.

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Kirli tezgah Balıkesir'de sahneye kondu!

Balıkesir'de polisin sözde operasyonununda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla bazın şahıslar gözaltına alındı. 

İddiaya göre araç içinden de askeri kıyafet, malzemeler, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.  

Fethullah Gülen Hocaefendi kısa süre önce 'Suikastler tezgahlayız sizin üstünüze atacaklar' diye uyarmıştı. Havuz Medyası başta olmak üzere medyanın büyük bölümü ise haberi 'Gülen'den suikast talimatı' diye vererek kamuoyunu tezgaha hazırlamıştı. 
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