Cemaat'e yönelik 'suikast komplosu' Balıkesir'de sahneye kondu!

Kirli tezgah Balıkesir'de sahneye kondu!





Balıkesir'de polisin sözde operasyonununda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla bazın şahıslar gözaltına alındı.





İddiaya göre araç içinden de askeri kıyafet, malzemeler, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.





Fethullah Gülen Hocaefendi kısa süre önce 'Suikastler tezgahlayız sizin üstünüze atacaklar' diye uyarmıştı. Havuz Medyası başta olmak üzere medyanın büyük bölümü ise haberi 'Gülen'den suikast talimatı' diye vererek kamuoyunu tezgaha hazırlamıştı.