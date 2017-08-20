Samanyolu Haber /Gündem / Cemaat'e 'suikast kumpası' çöktü /20 Ağustos 2017 01:05

Cemaat'e 'suikast kumpası' çöktü

Günlerdir konuşulan Hizmet Hareketi'ne yönelik suikast kumpası tezgahı Balıkesir'de sahneye kondu. İhlas Haber Ajansı eliyle servis edilen haberde bir 'suikast timi'nin yakalandığı iddia edildi. Ancak bugün Fethullah Gülen Hocaefendi kısa süre önce 'Suikast yapıp sizin üzerinize atacaklar' demişti.

Hocaefendi yeni komplo hazırlığına dikkat çekti!

Balıkesir'de sahneye konan suikast kumpası çöktü

Balıkesir'de polisin sözde operasyonununda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla bazın şahıslar gözaltına alındı. 

İddiaya göre araç içinden de askeri kıyafet, malzemeler, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.  

Fethullah Gülen Hocaefendi kısa süre önce 'Suikastler tezgahlayız sizin üstünüze atacaklar' diye uyarmıştı. Havuz Medyası başta olmak üzere medyanın büyük bölümü ise haberi 'Gülen'den suikast talimatı' diye vererek kamuoyunu tezgaha hazırlamıştı. 

Havuz medyası muşta çakı ve havalı tabanca gibi komik 'silahlar'ın ele geçtiği operasyonu anında Hizmet Hareketi'ne bağladı ve olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste kadar vardırdı. Erdoğan'da çıkıp konuyla ilgili açıklama yaptı. Ancak ilk saatlerdeki enerji kısa sürede söndü. Sebebi ise kısa süre sonra anlaşıldı. Habertürk muhabiri Helin Şahin "Balıkesir'de FETÖ suikast timi iddiasıyla basına yansıyan olayın dolandırıcılık çetesi elemanları olduğu ortaya çıktı." diye yazdı. 

İşte o mesaj



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