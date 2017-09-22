Samanyolu Haber /Gündem / Cemaate sempatisi olduğunu söyleyen Albay darbeden beraat etti ama yine de ceza aldı /22 Eylül 2017 13:29

Cemaate sempatisi olduğunu söyleyen Albay darbeden beraat etti ama yine de ceza aldı

15 Temmuz’da görev almayan ancak fişlemelerle tutuklanan eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, darbe ile ilişkis olmadığı anlaşılınca beraat etti. Ancak Gülen hareketine geçmişte sempati duyduğunu söylediği için 5 yıl hapis cezası aldı

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TSK’dan ihraç edilen eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Ceyhun Keleş, darbe girişimi kapsamında Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Keleş ve avukatı hazır bulundu. Önceki duruşmada esas hakkında verdiği mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet savcısı, sanık Keleş’in tutukluluk halinin devamı yönünde talepte bulundu.

Sanık Keleş ise savunmasında, Gülen hareketiyle geçmişte iyi niyet çerçevesinde sempati beslediğini ancak son zamanlarda irtibatı azaldığını söyledi. Toplam 26 yıllık meslek hayatında devlet ve millet aleyhine bir eyleminin olmadığını belirten Keleş savunmasında, hizmet hareketiyle bağını reddetmeyerek son zamanlarda bu bağın zayıfladığını ve tanık beyanlarının da bunu teyid ettiğini söyledi. 14 aydır hiçbir suçu olmadığı halde tutuklu yargılandığını söyleyen Keleş tahliye ve beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, darbeyle bir ilişkisinin olmadığını belirlediği Albay Keleş’i bu suçlamalardan beraat ettirirken cemaat bağı sebebiyle sözde terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre ile aldığı ceza miktarını dikkate alan mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Kronos
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