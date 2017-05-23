Cemaat'e kurulan kumpasın 'çatı'sı çöktü!





Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 72 sanıklı "çatı davasının" 30'uncu celsesi bugün yapılıyor. Alaattin Kaya, İlhan İşbilen, Hidayet Karaca gibi isimlerin yargılandığı ve Fethullah Gülen Hocaefendi'nin bir numara yapıldığı davada, gizli sanık skandalı yaşandı. Gizli tanık daha önce emniyette verdiği ifadelerin neredeyse hiçbirini hatıramadı ya da geçiştirdi. En sonunda da davadan çekilmek istediğini söyledi.





Hidayet Karaca'nın Silivri'den, Kazım Avcı'nın SEGBİS'le katıldığı duruşmaya Sincan'da tutuklu İlhan İşbilen katılmadı.





Avukatlar duruşmanın başlangıcında sanık Alaaddin Kaya'nın işitme cihazı olmadığını, bu nedenle işitme sıkıntısı çekebileceğini, ayrıca cezaevi yönetimi ceketini vermediği için Kaya'nın gömlekle geldiğini belirtti.





“BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM”





Sanıklardan Avukat Ali Çelik'in polisler ve savcılar arasında bağlantıyı sağladığını öne süren Hulusi Cemil Altunlu'nun bunu duyduğunu söylediği Osman Nuri Çolak tanık olarak dinlendi. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İdari Büro Amiri olan Çolak, Ali Çelik'in EGM'nin sözleşmeli avukatlığını yaptığını, Hulusi Cemil'i tanımadığını bildirdi. Duruşmanın safahatı hakkında bilgi veren Mahkeme Başkanı Selfet Giray gelirse gizli tanık Bulut ile Süphan ve Kasırga'nın dinleneceğini söyledi. Ardından İstanbul'dan dinlenecek olan Süphan'la ilgili teknik hazırlıklar için duruşmaya ara verildi.





Sesi değiştirilip, görüntüsü flulaştırılarak SEGBİS'le davaya katılan gizli tanık Süphan, Dilaver Azim'in tefeci olduğu belirtilen Orhan Eraslan'a kumpas kurduğunu öne sürerken, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerinde anlattıklarına ilişkin soruların çoğuna, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Çok zaman geçti hatırlamıyorum" karşılığını verdi. Avukatlar ve Dilaver Azim buna tepki gösterdi.





Dilaver Azim, "Bu sahtekar yüzünden 18 aydır yatıyorum, cevap versin" deyince Başkan Giray, "Bir daha müdahale edersen çıkarırım" uyarısında bulundu. Bu arada Gizli Tanık, "Sorar mısınız Orhan Eraslan'a kumpas kurmuş mu?" deyince Başkan Giray, "O başka bir davanın konusu. Sen bizim sorularımıza cevap ver" diye tepki gösterdi. Gizli tanık Süphan devamdaki soruların çoğuna yine "Hatırlamıyorum" karşılığını verirken şöyle konuştu : "Psikolojik bunalımdayım. Çok da hatırlamıyorum. Söylediklerimi geçersiz kılabilirsiniz."





Gizli tanık Süphan, Başkan Giray'ın bir başka sorusuna, "Çok şey hatırlamıyorum. Şu anda yorum yapıyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine Başkan Giray, "Yorum yapma, bilgin var mı?" dedi. Süphan, "Yok" diye cevapladı. Dilaver Azim'in avukatı Şahin Helvacı, savcılık ifadesi ile burada söylediklerinin çeliştiğini belirterek, "Yalancı tanıklık yapmak suçtur, sizi doğruyu söylemeye davet ediyorum" dedi. Gizli tanık yine psikolojisinin bozuk olduğunu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, bunun da kaale alınmasını istedi.





Devamında Azim'in avukatları Helvacı ve Fethi Alparslan ile gizli tanık Süphan arasında şu çarpıcı diyaloglar yaşandı:





Avukat Helvacı: Bahsettiğiniz olay ne zaman yaşandı? 17/25 aralık'tan önce mi sonra mı?





Süphan: Dur bir düşüneyim önce.





Avukat Helvacı: Ne kadar önce?





Süphan: 2 saat 15 dakika önce!.. Nereden bileyim?





Başkan Giray: Tanık olduğun çizgiyi kaybetme.





Av. Alparslan: ....... numaralı telefon sizin mi?





Başkan Giray: Kimliğini açığa çıkaracak soru soramazsınız.





Avukat Alparslan: Kendisi vermiş, ifadesinde var.





Başkan Giray: Savcılık ifadesinde kalmış olabilir. Bunu sormayın.





Avukat Alparslan: O zaman sorumu başka türlü sorayım; Dilaver Azim’le hiç telefon görüşmesi yaptınız mı?





Gizli Tanık Süphan: Devam etmek istemiyorum.





Başkan Giray: Biz izin verene kadar gidemezsin.





Gizli Tanık Süphan: Şu an çok tedirginim, çekilmek istiyorum.





Başkan Giray: Sorulara cevap ver. Kimliğinle ilgili sorulara sadece cevap vermeme hakkın var. Diğer sorulara cevap ver.





Gizli Tanık Süphan: Kimliğim ortaya çıktı zaten.





Avukat Alparslan: Dilaver Azim’le telefonla görüştün mü?





Gizli Tanık Süphan: Hatırlamıyorum.





Başbakanlık Avukatı Samir Altunkaynak: En azından şu soruya cevap versin, Emniyet ve Savcılık ifadelerinin geçerli olduğunu söyleyebiliyor mu?





Gizli Tanık Süphan: Kafam çok karışık davadan çekilmeyi düşünüyorum.





Bu diyalogların ardından Gizli Tanık Süphan’ın ifadesi sona erdi.