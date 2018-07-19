'Cemaat ve tarikatları 'sıra bizde' korkusu sardı'

Karar Gazetesi köşe yazarı Akif Beki, kimi dini yorumcuların cemaat ve tarikatlar için sonun başlangıcı olduğunu düşündüklerini, Adnan Oktar'ın 'bitirilmesini' diğer gruplara da yönelecek operasyonlar için altyapı hazırlığı gibi gördüklerini yazdı.





19 Temmuz Perşembe günkü yazısında Beki, bir kısım din yorumcusunun ise sevinç içinde olduğunu, onlara göre Oktar'a operasyonun yoldan sapanlar için tasfiyenin habercisi olduğunu aktardı.



