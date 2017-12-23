Cem Küçük'ün kaza süsü verilmiş infaz çağrısından hemen sonra...

Düzce’de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam hayatını kaybetti.

Şüpheli kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı.

Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, geçen yıl ağustos ayında gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından bırakılmıştı. Hükümete yakın medyanın kaza haberini "Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz’ün arkadaşı kazada öldü" ifadeleriyle vermesi şüpheleri daha da artırıyor.

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Düzce’de, dün gece D-100 karayolunda aracını emniyet şeridine park edip yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Hüdaverdi Adam’ın cenazesi Adapazarı’na getirildi. Sakarya Üniversitesi’nden bu yıl emekli olan, geçen yıl Ağustos ayında Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hüdaverdi Adam’ın cenazesi öğleleyin kent merkezindeki Orhan Camii’ne getirildi.

Cenazeye profesörün yakınları, eğitim camiasından çok sayıda isim ve dostları katıldı. Tabutun üstündeki 'düğünümüze hoş geldiniz' havlusu dikkat çekti. Emekli profesörün cenazesi kılınan namazın ardından Serdivan'ın Meşeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cem Küçük ne demişti?

Cem Küçük, TGRT’de Fuat Uğur ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında Hizmet Hareketi mensuplarının sorgulanmasında İsrail gizli servisi MOSSAD örneğini vererek, “17/25 oldu diyelim İsrail’e yaptılar, olabilir. Dünyanın her yerinde her gün 15-20 toplu ölüm duyardık, trafik kazası, intihar etti, toplu intihar etti, uyuşturucuyu fazla basmış, aşırı alkolden gitti, dayanamadı köprüden atladı. Bir sürü gerekçe bulurlar” ifadelerini kullanmıştı.





‘Sallandır ayağından camdan aşağı’





İşkence ve infazı meşrulaştırıp öneren Küçük, “Burada da şimdi bunlara acıma, bütün yöntemleri düşünmelisin” diye konuştu.





“Ya elimizde çok kritik üç-dört tane F...’cü var. Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Partigöç, Alaaddin Kaya. Ya şu adamları bir konuştursanıza” dedi.





MOSSAD’ın kullandığı işkence yöntemlerini ayrıntıları ile anlatan Küçük, şöyle devam etti:





Sallandır ayağından camdan aşağıya. Havlu tekniği var biliyorsun. Yüze havluyu atıyor yukarıdan aşağıya suyu döküyor. Bu arada boğuyor. Ya bir sürü şey denersin…