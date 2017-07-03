Cemaat Soruşturması 11 bin 500 yıllık Göbeklitepe'ye kadar uzandı

Tarihi 11 bin 500 yıl öncesine dayanan dünyanın ilk tapınak merkezi Göbeklitepe, “Kazı ekip başkanı ve yüklenici firma F..Ö'cü” diye 15 aydır ziyarete kapalı.







Urfa merkeze 22 kilometre uzaklıktaki Xirabreşk (Örencik) köyü yakınlarında yer alan, arkeologların insanlık tarihinin doğuşu olarak adlandırdığı, 11 bin 500 yıllık ibadet merkezi olan Göbeklitepe, 2016 Nisan ayından beri üst kapama çalışmalarından dolayı ziyarete kapalı.





İhaleye göre çalışmaların 2016 Aralık ayında bitirilip tarihi mekanın ziyarete açılması gerekiyordu. Ancak aradan geçen 7 aya rağmen Göbeklitepe hala kapalı. Yetkililer gecikmenin sebebi olarak Urfa Müze Müdürü ve eski kazı başkanı Müslüm Ercan’ın Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturma nedeniyle görevden alınması ve üst kapama çalışması ihalesini alan firma sahibinin Gülen Cemaati davası kapsamında tutuklanmasını gösteriyor. Bölgedeki seyahat acenteleri de, Göbeklitepe’nin kapalı olmasından dolayı yerli ve yabancı turistlere olumsuz cevap verilmesinden rahatsız.





GÖBEKLİTEPE'DEKİ ÇALIŞMALAR BİRAN EVVEL BİTİRİLMELİ







Urfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, son 3 yılda bölgede gelişen çatışma ortamı ve sınırda yaşanan gelişmelerin turizmi ciddi boyutlarda etkilediğini söyledi. 2017 yılının başında hareketliliğin biraz da olsa arttığını söyleyen Yaşar, Urfa’nın en önemli değeri Göbeklitepe’yi turistlere gösteremediklerini belirtti. Üst kapama çalışmalarının 7 ay önce bitmesi gerektiğini, yetkililerin ertelemeli olarak Mayıs ayında açılacağını söylediğini belirten Yaşar, o sözün de gerçekleşmediğini, şimdi de 15 Temmuz tarihinin verildiğini kaydetti. Yaşar, tarihi mekanın en geç Ağustos sonuna kadar açılarak sezona yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.





Göbeklitepe'nin Urfa ve bölge için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Yaşar, bu önemde bir değerin en kısa zamanda ziyarete açılmasını istedi.