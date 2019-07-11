Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz'dan Yeni Akit'e sert tepki /11 Temmuz 2019 21:23

Cem Yılmaz'dan Yeni Akit'e sert tepki

Komedyen Cem Yılmaz, "Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! 'Kapalıları almayın'" iddiası eşliğinde Bebek Oteli'ne ortak olduğunu öne süren Yeni Akit gazetesine yanıt verdi. Yeni Akit'in iddiaları için "Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon" ifadesini kullanan Cem Yılmaz, "Iska geçti" dedi.

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AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen yandaş medyada zaman zaman kimi muhaliflere yönelik hedef gösterme yeniden hortladı. Hedefteki isim bu kez ünlü komedyen Cem Yılmaz. 

Cem Yılmaz'ı karalayan iddialar Star gazetesinde yayınlandı daha sonra aralarında Takvim, Akit, Yeni Şafak gibi gazetelerin internet siteside kullanıldı. 

Yeni Akit gazetesi"Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı!Kapalıları almayın" başlığıyla verdiği haberde, "Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu Bebek Otel'de tesettür yasağı uygulandığı" iddia etti. Haberin kaynağı olarak Star gazetesi gösterilirken, haberde "Bebek Otel'e ait kafeye giden iki kadının başörtülü olduğu gerekçesiyle kapı dışarı edildiği" önü sürdü. 

Bu iddia üzerine Yılmaz, sosyal medya hesabından "Sevgili takipçilerim, hatırı sayılır bir sayıdasınız, size bu haberi şu sebeple duyuruyorum; 27 yıllık meslek hayatımda sahne ve sinema dışında hiç bir ticari girişimim olmadığı gibi Bebek Oteli (!) de benim değil! Bu bir şaka olsa gülerim ama acıklı bir operasyon! Yazık!" açıklamasında bulundu.

Cem Yılmaz bu paylaşımının ardından bir tweet daha attı. Yılmaz, fotoğrafıyla birlikte "Iska geçti" notunu paylaştı. 



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