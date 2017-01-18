Samanyolu Haber /Medya / Cem Yılmaz'dan Akp'lileri kızdıracak paylaşım /18 Ocak 2017 17:25

Cem Yılmaz'dan Akp'lileri kızdıracak paylaşım

Cem Yılmaz tam da Anayasa değişikliği oylaması öncesi bu fotoğrafı paylaştı

Oy ve ötesi'ne bir destek de Cem Yılmaz'dan geldi!

Cem Yılmaz'dan Akp'lileri kızdıracak paylaşım

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf takipçilerinden büyük destek gördü. Sözcü'nün haberine göre bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımına ‘Ben buradayım’ notunu düştü. Üzerinde Atatürk’ün bulunduğu ve tepesinde Türkiye Cumhuriyeti yazan bir pulun tablo haline getirilmiş çalışması önünde poz veren Yılmaz’ın anayasa görüşmelerinin yapıldığı ve Türkiye'de rejim tartışmalarının yaşandığı şu günlerde böylesi bir paylaşım yapması dikkat çekti. Yılmaz’ın bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı. Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafın altına 'ben buradayım' diye yazması Başkanlık sistemine karşı olduğu mesajı olarak yorumlandı.  


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