Cem Yılmaz'dan Akp'lileri kızdıracak paylaşım















Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf takipçilerinden büyük destek gördü. Sözcü'nün haberine göre bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımınanotunu düştü.Yılmaz’ın bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı. Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafın altına 'ben buradayım' diye yazması Başkanlık sistemine karşı olduğu mesajı olarak yorumlandı.