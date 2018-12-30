Cem Yılmaz: Yeni Cem Yılmaz'lar çıkaracakmış, yavaş çıkarsın terbiyesiz

Oyuncu ve yapımcı Cem Yılmaz, Mars Grubu Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar’ın “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” sözlerine tepki göstererek "Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum 40 liraya bilet satmak yok var mısın?" ifadelerini kullandı.







Mars Grubu Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’na dağıtım şirketleriyle yönetmenler arasında yaşanan tartışmaya ilişkin konuştu.





''YENİ CEM YILMAZ'LAR ÇIKARACAKMIŞ, YAVAŞ ÇIKARSIN. TERBİYESİZ''





Acar, röportajın bir kısmında “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmazlar çıkar, onlar film çekmezse çekeni bulacağız” ifadesini kullandı. Cem Yılmaz ise ona Twitter'dan şu sözlerle cevap verdi:

''Hayatımda ilk defa gördüğüm bu hanım yeni Cem Yılmaz’lar çıkaracakmış! Yavaş çıkarsın. Hanımefendi hadi bırak Cem Yılmaz çıkarmayı da tüm Türkiye'de sinema biletini 15 lira yapmayı teklif ediyorum. 40 liraya bilet satmak yok var mısın? Yoksun tabi... İyi çıkarmalar Cengiz'i geçiyorum. Bu cüretkar insanlar göz önünde olan kişileri kullanıp dümenini döndürmek istiyorsa yanlış adres! Ben filmimi 10 lira kardeşler mısır da bedava der yine gösteririm! Bunu cümle alem duysun. Cem Yılmaz çıkaracak mış mış mış! Cem Yılmaz çıkardı haberin yok... Terbiyesiz. Ey ahali! Bana, filmdeki artiste paraları götürdünüzden başka eleştirisi olmayanlara dahil soruyorum, Sinema bileti kaç lira? Ben filmimi kaç liraya seyircime satıyorum ki bu hanım neyin üzerinden kime kıyak yapıyor? Ve utanmadan halkçılık satıyor! Yap çabuk bileti 15 lira!''





NE OLMUŞTU?





Yapımcılarla başlayan tartışmanın ardından Mars Grup yazılı bir açıklama yapmış ve şunları kaydetmişti:





- Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 liralara kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak, bu da tüketici açısından oldukça sıkıntılı olacaktır.





- Tüketicilerin menfaati için yapılan ve bilet satışını oldukça artıran ücretsiz ya da indirimli bilet kampanyalarının, yapılan toplu bilet satışlarının yapımcı ya da dağıtıcı onayına tabi tutulmasıdır. Gelirlerinde düşüş yaşamamak adına hiçbir yapımcı bu konuya onay vermemektedir. Dolayısıyla sinema operatörleri toplu bilet satamadığında ya da kampanya yapamadığında tüketici avantajına yapılan uygun fiyatlı sinema biletlerinden yararlanamayacak.





-Tüketicilerin lehine olarak yapılan mısır ve menü kampanyasının toplam satıştaki oranı 2018 yılında 19,1'dir. Bu oran Şanlıurfa'da yüzde 54.43, Sakarya'da yüzde 50.92, Mardin'de yüzde 49.45, Diyarbakır'da yüzde 47.2, Osmaniye'de ise yüzde 46.09'dır. Görüldüğü üzere, bu kampanyalardan yarar sağlayan tüketici oranı gözetildiğinde, bu oran hiç de küçük değildir.