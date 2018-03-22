Cem Uzan'ın bağışı İngiltere'yi karıştırdı





Haberde, Cem Uzan'ın o dönemki eşi Alara Koçibey ile birlikte, Prens Charles ve eşi Camillia ile fotoğraf çektirebilmek için kraliyet vakıflarına 200 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 100 bin TL) bağış yaptığı iddia edildi. Olayın 2000 yılının Haziran ayında Kraliyet Ailesi'nin de katıldığı bir yemekte gerçekleştiği, Cem Uzan'ın eşi Alara'nın Prens Charles ve eşi Camilla'yla aynı karede bulunmak için 200 bin sterlini gözden çıkardığı bildiriliyor.





Cem Uzan'ın bu akşam yemeğinde eşinin Prens Charles'ın yanında oturması karşılığında 200 bin pound teklif ettiğini Kraliyetin de bu teklifi kabul ettiğini yazan Daily Mail, o dönemde bu gecenin fotoğraflarının dünya medyasında yayınlandığını belirtti. Uzan’ın tavrı, İngiliz basını tarafından "ince planlanmış uzun süreli bir kampanyanın sonucu" şeklinde yorumlandı. İngiliz medyası haberi 'satılık Prens' başlığıyla eleştirel bir şekilde sunarken, Uzan'ın sonraki dönemlerde dolandırıcılık bağlantılı suçlar nedeniyle İngiltere ve ABD'de hapis cezaları aldığının altı çizildi.