Cem Uzan ne demek istedi?

Fransa'da ikamet eden işadamı ve eski siyasetçi Cem Uzan şahsi Twitter hesabında ilginç ifadelere yer verdi.
“Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran.” diye yazan Cem Uzan, kapalı bir pencere fotoğrafı paylaştı.
GENÇ PARTİ'Yİ KURMUŞTU
Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti, 3 Kasım 2002 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yüzde 7,2 oy almıştı.
Cem Uzan’ın tweeti merak uyandırdı. Uzan’ın 12 Haziran göndermesinin altında ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.
PARİS'TE TÜRKİYE ALEYHİNE AÇTIĞI BEŞ DAVAYI KAZANDI
Uzan, aralarında cep telefonu operatörü Telsim, Star gazetesi, Star televizyonu ve çimento fabrikalarının bulunduğu 380 şirketine 2004 yılında el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı açtığı beş davayı kazanmıştı.
TMSF ise Uzan'ın kazandığı davaların hukuken bir hükmü olmadığını iddia etmişti.