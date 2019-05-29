Samanyolu Haber /Ekonomi / Cem Uzan ne demek istedi? /29 Mayıs 2019 14:57

Cem Uzan ne demek istedi?

Fransa'nın başşehri Paris'te yaşayan işadamı ve Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, TMSF aleyhine açtığı davaları birer birer kazanırken bugün ilginç bir tweet attı. Uzan, 12 Haziran'ı işaret etti.

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Fransa'da ikamet eden işadamı ve eski siyasetçi Cem Uzan şahsi Twitter hesabında ilginç ifadelere yer verdi. 

“Hazır mısın Türkiye'm? Konuşma vakti. 12 Haziran.” diye yazan Cem Uzan, kapalı bir pencere fotoğrafı paylaştı. 

GENÇ PARTİ'Yİ KURMUŞTU

Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti, 3 Kasım 2002 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yüzde 7,2 oy almıştı. 

Cem Uzan’ın tweeti merak uyandırdı. Uzan’ın 12 Haziran göndermesinin altında ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

PARİS'TE TÜRKİYE ALEYHİNE AÇTIĞI BEŞ DAVAYI KAZANDI

Uzan, aralarında cep telefonu operatörü Telsim, Star gazetesi, Star televizyonu ve çimento fabrikalarının bulunduğu 380 şirketine 2004 yılında el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı açtığı beş davayı kazanmıştı. 

TMSF ise Uzan'ın kazandığı davaların hukuken bir hükmü olmadığını iddia etmişti. 
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