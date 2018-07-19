Samanyolu Haber /Gündem / Cem Özdemir: Mesut Özil'e eleştiriler ırkçı bir hal aldı /19 Temmuz 2018 08:38

Cem Özdemir: Mesut Özil'e eleştiriler ırkçı bir hal aldı

Eski Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Özdemir, Alman milli futbolcu Mesut Özil’e Cumhurbaşkanı Receğ Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle gelen eleştirilerin ırkçı bir hal aldığını söyledi

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DW Türkçe'nin Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden aktardığına göre Cem Özdemir, Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar nedeniyle Alman milli futbolcu Mesut Özil'e yöneltilen eleştirilerin artık açık bir şekilde ırkçı bir hal aldığını söyledi. 
 Özdemir, birçok kişinin eleştirisinde, milli futbolcunun Türk kökeninin öne çıkarıldığına dikkat çekti.

"Alman Futbol Federasyonu'nun Erdoğan ile fotoğraflardan sonraki felaket kriz yönetimi, sağdan gelecek saldırılara ve burada doğan Almanyalı Türklerin gerçekten toplumumuzun bir parçası mı yoksa sonsuza kadar yabancı mı olacağı üzerine aştığımızı sandığımız tartışmalara yer açtı” diyen Özdemir, bunun Almanya'yı yıllarca geriye götürdüğünü söyledi.

Türk Futbol Federasyonu'nun Almanyalı Türk gençleri Türk Milli Takımı'na kazanmak için bir kampanya başlatmasından çekindiğini belirten Özdemir, "Bunu çok üzücü bulurum, zira ben hep burada büyüyen gençlerin milli takımları olarak Alman Milli Takımı'nı görmelerini istedim. Zaten başka hangi takımı görecekler ki?” şeklinde konuştu.

'EMİNİM ERDOĞAN ÇOK SEVİNECEKTİR'

Mesut Özil’in milli takımdan ayrılmasının uyum konusunda çok kötü bir sinyal olacağını vurgulayan Özdemir, genç Almanyalı Türkler'in Alman Milli Takımı'nda yerleri olmadığı izlenimine kapılabileceği uyarısında bulundu ve "Eminim, Erdoğan o zaman bizde de toplum içindeki kutuplaşmayı güçlendirdiği için inanılmaz derecede sevinecektir” dedi.

Alman Futbol Federasyonu'nun üst yönetim kadrolarının nasıl çalıştığına hayret ettiğini belirten Özdemir, “Kendi işlerini kurtarmak için, olabilecek ilk günah keçisini arıyorlarmış gibi görünüyor” diye konuştu.
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