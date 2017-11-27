Samanyolu Haber /Dünya / Cem Özdemir eşbaşkanlığı bırakıyor /27 Kasım 2017 09:45

Cem Özdemir eşbaşkanlığı bırakıyor

Almanya'da Yeşiller Eş Başkanlığı görevini 2008’den beri sürdüren Cem Özdemir, gelecek yıl yeniden aday olmayacak

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Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, partisinin genel kurulunda konuşma yapan Cem Özdemir, yeniden aday olmayacağını duyurdu. 

Özdemir kendisinin yerine Schleswig Holstein'in Tarım ve Enerji Bakanı 48 yaşındaki Robert Habeck’i eş genel başkan adayı olarak önerdi. 

Ayrıca konuşmasında, koalisyon görüşmelerine de değinen Özdemir, şunları söyledi:

“Görüşmeler içerik yüzünden değil, FDP’nin siyasi taktiği nedeniyle sona erdi. Yeşiller, ülke için sorumluluk almaya hazır. Azınlık hükümeti için de. Bizim için önce ülke sonra parti gelir.”

9 YILDIR EŞ BAŞKAN

1994’te yapılan genel seçimlerde Federal Meclise giren Cem Özdemir, Yeşiller’in Kasım 2008’de yaptığı genel kurulda eş başkan seçilmişti. Dokuz yıldır aralıksız bu görevi yürüten Özdemir, Almanya’da parti liderliği yapan ilk Türkiye kökenli siyasetçi olmuştu. Cem Özdemir, 1994 seçimlerinde SPD listesinden meclise giren Leyla Onur ile birlikte Almanya’da Federal Meclis milletvekili seçilen ilk Türkiye kökenli olmuştu.
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