Cem Küçük'ün 'kahraman' dediği savcı, cinsel istismar davasında rüşvet almış

Cem Küçük’ün “Kahraman” diyerek methiyeler dizdiği aynı zamanda Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in 2002 yılında görev yaptığı Osmaniye’de soruşturmasını yürüttüğü “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” dosyasında şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı suçlamasıyla (İrtikap suçu) hakkında açılan dava sonunda 10 ay hapis cezası ve para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.





Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Savcı Asım Ekren 2002 yılında görev yaptığı Osmaniye’de tahkikat aşamasını yürüttüğü “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” dosyasında şüphelilerden Ertan M. ile Abdülvahit A’yı adliyeye davet ederek, ifadelerini aldı. İddiaya göre ifadelerin alındığı sırada ise talimat ile şüphelileri gözaltına aldırdı. Ekren’in şüphelilere soruşturmadan ceza alacaklarını, kendilerinin Osmaniye’de hatırı sayılır esnaflar olduklarını, bundan zarar göreceklerini ancak bunun bir çaresi olduğunu, kendisine Clio marka bir araç alınması ve sanığa belirli bir miktar para verilmesi halinde soruşturmadan zarar görmeyeceklerini, dosyada takipsizlik kararı vereceğini söyledi. Şüpheli Ertan M. bu talebi kabul etmiş gibi görünerek, savcıya ödenecek paranın ikamet ettiği adliye lojmanlarına yoğurt getirir gibi düzenlenecek bir plan dahilinde teslim edileceği söyledi. Bu görüşmenin ardından şüpheli Ertan M. savcı Ekren’i Adalet Bakanlığı’na şikâyet etti.





SKANDAL GEREKÇE





Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “irtikap” suçundan yargılanan Ekren’e mahkeme heyeti, “Görevi kötüye kullanma” suçundan önce 1 yıl hapis cezası, para cezası ve 3 ay süre ile memuriyetten men cezası verdi verdi. Sanık Ekren’in duruşmadaki davranışları gerekçesiyle cezada indirim yapan mahkeme heyeti sanık Ekren’in hapis cezasını önce 10 aya indirerek, daha sonra ise paraya çevirerek, 2 ay 15 gün memuriyetten men edilmesine hükmetti. Heyet verdiği kararı şu şekilde gerekçelendirdi: “İrtikap suçunun maddi unsuru icbar, ikna ve hata yoluyla olmak üzere 3 şekilde ortaya çıkabilmektedir. Esasen maddi cebir kullanılması halinde eylem irtikap değil, yağma suçunu oluşturacaktır. İcbar suretiyle irtikap suçu, paranın verilmesi, menfaatin sağlanması veya vaat edilmesiyle tamamlanacaktır. Sanığın menfaat talebi müdahil tarafından karşılanmamış olmakta, rüşvet anlaşması tamamlanmamış olduğundan sanığın rüşvet suçu işlediğinden söz edilemez.”





HÜKME RAĞMEN TERFİ ÜSTÜNE TERFİ





Ekren’in aldığı ceza Yargıtay tarafından 23 Eylül 2004 tarihinde onanarak kesinleşti. Ancak o tarihten günümüze değişen bir şey olmadı. Ekren Karabük Cumhuriyet Savcılığında görevlendirildi. 2015 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Basın ve spor suçlarına bakan Ekren, Sözcü gazetesi sahibi ve çalışanları hakkındaki iddianameyi hazırladı. Ayrıca Ekren, “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” diye açıklamalar yapan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, “Kocasından dayak yiyen kadın şükretsin” açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmada da takipsizlik kararı verdi. Savcı Ekren, takipsizlik kararında Yıldız’ın sözlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğunu savunmuştu.





Tüm bu skandallara rağmen Ekren, 4 Aralık 2018’de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Ancak Ekren’in kesinleşme kararı ise Cumhuriyet Başsavcısı olduktan bir gün sonra yani 5 Aralık 2018’de birileri tarafından alındı. Ekren yaklaşık 2 hafta sonra ise görevden alınarak Bölge Adliye Mahkemesi’nde görevlendirildi. Ekren’in hakkında kesinleşen hükme rağmen uzun yıllardır kimler tarafından korunduğu ve yükselerek Büyükçekmece Başsavcılığı görevine nasıl geldiği ve ne oldu da bu görevden alındı gibi sorular merak konusu oldu. Telefonla ulaşmaya çalıştığımız Ekren’e ise bir türlü ulaşamadık.