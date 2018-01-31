Samanyolu Haber /Gündem / Cem Küçük şimdi de canlı yayında onu hedef gösterdi /31 Ocak 2018 17:11

Cem Küçük şimdi de canlı yayında onu hedef gösterdi

AKP trolü Cem Küçük, KRT'nin PKK'lıların kanalı olduğunu öne sürerek, ilk KHK ile kapatılması yönünde çağrıda bulundu.

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KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'yı işaret edip Cilara’nın sürekli PKK'lıları ekrana çıkardığını söyleyen Cem Küçük, "Stüdyoları İstanbul'da, kapatın bunları ya, PKK'nın yayın organı gibi davranamazsın. KRT, bildiğin PKK yayın organı gibi. Çağlar Cilara diye bir tane ne karın ağrısı bir tip var orada, PKK'lı mıdır ne karın ağrısı belli değil, Garo Paylan'lar bilmem ne, devlete küfrettiriyorlar, bu fikir özgürlüğü değil arkadaş, ilk KHK ile o kanal kapatılsın, buradan yetkililerimize sesleniyorum zaten dün onlar bana bunu hatırlattılar, KRT TV muhtemelen kapanır" dedi.
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