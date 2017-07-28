Cem Küçük hakkında hapis cezası istemi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük hakkında 2016 yılının temmuz ayında katıldığı bir televizyon programında şarkıcı Gülben Ergen'e hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'ELEŞTİRİ MAHİYETİNDE DÜŞÜNCELERİMİ AKTARDIM'





Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede Gülben Ergen'in avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Suç duyurusunda Cem Küçük'ün 27 Temmuz 2016 tarihinde katıldığı bir televizyon programında Gülben Ergen'e küfür, hakaret ve iftiralarda bulunduğu iddia edildi. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şikayete konu programın CD'sinin RTÜK'ten temin edilerek bilirkişi marifetiyle çözümünün yapıldığı kaydedilen iddianamede, Cem Küçük'ün savunmasına da yer verildi. Küçük savunmasında söz konusu programa konuk olarak katıldığını, eleştiri mahiyetinde düşüncelerini aktardığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.









'KÜÇÜLTÜCÜ SÖZLERİN KULLANILMAMASI GEREKİR'

'Hakaret' suçunun uzlaşma kapsamında olduğundan evrakın uzlaşmacıya verildiği ancak uzlaşmacı tarafından hazırlanan raporda bir uzlaşmanın sağlanamadığı vurgulanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:





"Basının görevi, geneli ilgilendiren ya da ilgilendirmesi gereken tüm olaylar hakkında halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak, içinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın sorunları konusunda bireyi ve toplumu bilinçlendirmektir. Temelini Anayasa'nın 28. Maddesi'nden alan basın özgürlüğünün de tüm özgürlükler gibi başkalarının kişilik haklarına aykırı şekilde kullanılamayacağı açıktır. Basın yoluyla işlenen suçlarda hukuka uygunluk nedenini oluşturan hakların kabulü için açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçimindeki bilginin gerçek ve güncel olması, açıklanmasında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekli ile konusu arasında düşünsel bir bağ bulunması açıklamada küçültücü sözlerin kullanılmaması gerekir. Bu unsurlardan birinin dahi gerçekleşmemesi haber verme ve eleştirme hakkını ortadan kaldırır ve fiili hukuka aykırı kılar."





'KİŞİLİK HAKLARI KİŞİNİN KENDİ HÜR VE BAĞIMSIZ VARLIĞININ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAR'



İddianamede “Kişilik hakları kişinin kendi hür ve bağımsız varlığının bütünlüğünü sağlar. Hayat beden ve ruh tamlığı, vicdan, düşünce ve ekonomik çalışma özgürlüğü, şeref, haysiyet ve itibar, ün, ad, sır ve resim hep kişisel varlıklardır. Yalın bir ifade ile şeref ve haysiyet, dahil olduğu toplumun gerekli saydığı ahlaki niteliklere sahip olduğu ya da böyle kabul edildiği için kişiye verilen değeri ifade eder. Kişinin onuru, şerefi ve saygınlığı onur, toplum içindeki tüm manevi değerlerinden oluşur" denildi.

'KÜÇÜK DÜŞÜREN, ŞEREF, ONUR VE SAYGINLIĞI ZEDELEYEN…'





Cem Küçük'ün programda sarf ettiği ifadelerin Gülben Ergen'i kamuoyu ve toplum önünde küçük düşüren, şeref, onur ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu ifade edilen iddianamede, hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturduğu kanaatine varıldığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Cem Küçük'ün 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi.





İddianame kabul edilirse Cem Küçük önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.