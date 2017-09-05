Samanyolu Haber /Gündem / Çelik'ten Fakıbaba'ya cevap /05 Eylül 2017 08:24

Çelik'ten Fakıbaba'ya cevap

AKP'li yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yolsuzluk açıklamalarına eski bakan Faruk Çelik'ten sert tepki geldi.

SHABER3.COM

AKP'li yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, usulsüz fatura ile destekleme primi alıp yolsuzluk yapanları uyarıp, "Benden önce yolsuzluklar varmış ve usulsüz faturalar ile destekleme alanlar olmuş. Bu geride kaldı, ben bunun takipçisiyim. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım" demişti.

O sözlere eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten tepki geldi. Çelik "Sorumlu siyasetçi ne konuştuğunu bilir yada varsa birşey gereğini yapar." dedi.

Çelik twitter hesabından yaptığı o açıklamanın altına iki bakanın destekçilerinden karşılıklı suçlayıcı yorumlar geldi.

İşte o tweet


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