Çelik'e göre AB şantaj yapıyor ama...

BBC Türkçe'nin haberine göre Çelik, Londra'da perşembe günü verdiği röportajda "AB müzakere sürecini Türkiye'ye şantaj yapmak için kullanmak AB kurumlarını zayıflatıyor ve itibarsızlaştırıyor" dedi.







Bakan Çelik 12-14 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret etmişti. Gazetenin haberinde Bakan Çelik'in İngiltere'yi bu kapsamın dışında tuttuğunu söylediği belirtiliyor.





Çelik "İngiltere, darbe girişimini takip eden günlerde Türkiye'nin yanında durarak ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olarak, gerçek bir müttefik, bir rol modeli gibi davranıyor" dedi. Çelik, İngilizlerin aksine diğer ülkelerin "ilişkileri ilerletecek bir yol bulmak yerine şantaj yapacak malzeme bulmaya çalıştıklarını" kaydetti.





AB'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye hükümetinin attığı adımlarla AB ile müzakerelerin çöküşü için zemin oluştrduğunu söylemişti. Çelik'in açıklamaları Juncker'in bu sözlerinin hemen ertesinde geldi.





Çelik, Juncker ve Merkel'i Türk demokrasisiyle dayanışma göstermek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye gelmemekle eleştirdi. Bakan Çelik, AB müzakerelerinin yargı ve temel haklarla ilgili 23. ve adalet, özgürlük ve güvenlik ile ilgili 24. fasılların açılması çağrısında da bulundu.





GAZETE ÇELİK'İN TEZLERİNİN YANI SIRA TÜRKİYE'DEKİ DURUMU DA AKTARDI





Gazete, AB ile müzakere sürecinin donmuş olduğunu ve darbe girişimi sonrası onbinlerce kişinin tutuklanması ve kamu işlerinden çıkarılması nedeniyle AB'nin Türkiye'ye mesafeli yaklaştığını yazdı.





Bakan Çelik, AB'nin, göçmenler için 3 milyar euroluk yardım yapmak, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi getirmek ve müzakere sürecinde yeni başlıklar açmak gibi sözlerini tutmadığını da söyledi.





Gazete, Brüksel'in Türkiye'ye göçmenler için Mayıs itibariyle 811 milyon euroluk yardım yaptığını açıkladığını yazdı.