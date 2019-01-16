Samanyolu Haber /Politika / Celal Doğan CHP ve İyi parti ortak adayı /16 Ocak 2019 13:03

Celal Doğan CHP ve İyi parti ortak adayı

Uzun yıllar CHP’de siyaset yapan, daha sonra HDP’den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan'ın CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olacağı öğrenildi. İddiaları doğrulayan Doğan, yaptığı açıklamada 'adayım' dedi.

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CHP ve İYİ Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski HDP İstanbul Milletvekili Celal Doğan'ı aday göstereceği ifade edildi.
Gaziantep GAP Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Celal Doğan, iddiaları doğrulayarak birkaç gün içinde adaylığının açıklanacağını duyurdu.

'EVET, ADAYIM'

Aday olması konusunda başta CHP Gaziantep il ve ilçe örgütleri olmak üzere kamuoyunun birçok kesminden talep geldiğini belirten Doğan, siyasilerden ve halktan gelen yoğun istek üzerine aday olduğunu açıkladı.
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