Samanyolu Haber /Dünya / Çekya'da kimyasal tesiste patlama: 6 ölü /22 Mart 2018 13:39

Çekya'da kimyasal tesiste patlama: 6 ölü

Çekya'daki bir kimyasal madde fabrikasında yaşanan patlamada 6 kişinin öldüğü açıklandı.

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Patlamanın başkent Prag'ın kuzayindeki Kralupy nad Vtavou kasabasında bulunan Synthos adlı kimyasla madde fabrikasında yaşandığı açıklandı.

İtfaiye sözcüsü Vladimira Kerekova patlamada 6 kişinin öldüğünü, sayısı belirlenemeyen sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

PATLAMANIN KASABA İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMADIĞI AÇIKLANDI

Patlamanın yaşandığı fabirkaya giden kasabanın belediye başkanı Petr Holecek,  Çek kamu televiyonuna yaptığı açıklamada içinde bilinmeyen bir maddenin bulunduğu tankın patladığını söyledi. 

Patlamanın tankın temizlenmesi sırasında yaşandığını kaydeden Holecek patlamanın kasaba için bir tehlike arz etmediğini düşündüğünü açıkladı.

İtfaiye sözcülerinden Petr Svoboda da fabrikada yeni patlamaların yaşanma riski olmadığını aktardı.

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