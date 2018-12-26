Samanyolu Haber /Gündem / Çekmeköy Belediyesi seçmeni eşantiyonla kandıracak... Tam 10 milyonluk promosyon aldılar /26 Aralık 2018 10:53

Çekmeköy Belediyesi seçmeni eşantiyonla kandıracak... Tam 10 milyonluk promosyon aldılar

Çekmeköy Belediyesi'nin, 2019 yılında yapılacak organizasyonlar ve dağıtılacak promosyonlar için 10 milyon 388 bin TL harcadığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Kriz ortamında da olsa belediyelerin eşantiyonla seçmen avlama sezonu açıldı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, İstanbul Çekmeköy Belediyesi, yerel seçimlere 3 ay kala, yeni yıl için harekete geçti. 249 bin nüfuslu ilçede 2019 yılında yapılacak organizasyonlar ve vatandaşlara dağıtılacak promosyon için 10 milyon 388 bin TL harcandı.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2019'da dağıtmak üzere 20 bin boyama kitabı, 20 bin bulmaca, 80 bin tişört, 100 bin şapka, 15 bin ajanda, 10 bin kalem seti, 30 bin yağmurluk, 5 bin masaüstü takvim, 20 bin kumaş çanta, 4 bin körüklü elyaf çanta, 20 bin uçurtma, 20 bin hamilelik takvimi ve çarkı satın aldı. Belediye yıl boyunca yapılacak organizasyonları da belirledi.

25 AÇILIŞ VE TEMEL ATMA

2019'da 25 açılış ve temel atma organizasyonu, uçurtma şenliği, Kurban Bayramı için 100 bin et poşeti, 50 palyaço, 10 tane mehteran gösterisi, kitap fuarı, kiraz festivali, hamsi festivali, çocuklar ve yetişkinler için tiyatro, seminer ve konferanslar için 200 konuşmacı; Çanakkale, Bursa, Edirne ve İstanbul Boğazı turu organizasyon hizmetleri de satın alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çekmeköy Belediyesi seçmeni eşantiyonla kandıracak...... Sonraki Haber >>

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

İyi parti grubunda esnafın isyanı

İyi parti grubunda esnafın isyanı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:32