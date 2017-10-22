Çek Cumhuriyeti’nin Trump'ı seçimi kazandı





Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede, kesin olmayan sonuçlara göre sekiz parti parlamentoya girme hakkı kazandı.







Oyların yaklaşık yüzde 30’unu toplayan Babiş, zafer konuşmasında ülkesinin Avrupa Birliği’ndeki yerine değindi.





Babiş, “Ülkemizin çıkarları için mücadele etmeliyiz. Avrupa Birliği ve NATO ile sağlam bir ortaklığımız var. Bizim Doğu’ya yönelimli olduğumuz endişesinden vazgeçilmesi bizi çok memnun edecek. AB, neden Birleşik Krallık’ın birlikten ayrıldığını bir düşünmeli. AB iki yönlü Avrupa olduğu söylemlerine son vermeli.” dedi.





Babiş, Euro Bölgesi’ne katılma gibi bir niyetlerinin olmadığını fakat AB içinde daha aktif rol almak istediklerini söyledi.





NATO karşıtlığıyla bilinen parti meclisteki 200 sandalyeden 78’ini elde etti. Babiş‘in güvenoyu alabilmesi için muhalefetin desteğine ihtiyacı olacak, ancak bazı partiler Babiş‘in adının yolsuzluk skandalına karıştığı ve Avrupa Birliği’ne yönelik tutumu nedeniyle koalisyona sıcak bakmıyor. Geri kalan partilerleyse, iktidarı paylaşmayı Babiş tercih etmiyor.





Konumu nedeniyle Donald Trump’a benzetilen 63 yaşındaki siyasetçi hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddediyor.