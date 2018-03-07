Samanyolu Haber /Dünya / Çeçenistan'da helikopter düştü: En az 5 ölü /07 Mart 2018 14:34

Çeçenistan'da helikopter düştü: En az 5 ölü

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde Mi-8 tipi bir helikopterin düştüğü ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Çeçenistan güvenlik güçlerinden bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, özel kuvvetlere ait bir helikopterin düştüğünü ve ilk belirlemelere göre helikopterdeki 9 kişiden 5'nin hayatını kaybettiğini söyledi.

Arama-kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşmadığını kaydeden kaynak, kesin ölü sayısının yapılacak çalışmaların ardından belli olacağının altını çizdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: İKİ SAĞLIK TUGAYI BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Bu arada Çeçenistan Sağlık Bakanlığı, iki sağlık tugayının uçağın düştüğü bölgeye doğru yola çıktığını ve ölü sayısı hakkında henüz resmi bir veri bulunmadığını açıkladı.

'HAVA KOŞULLARI KÖTÜYDÜ'

Sputnik'e konuşan bir diğer kaynak, helikopterin düştüğü bölgede hava koşullarının kötü olduğunu ve olayın yaşandığı sırada karla karışık yağmur yağdığını belirtti.
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