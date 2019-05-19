Samanyolu Haber /Dünya / CDU'dan Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısı /19 Mayıs 2019 17:26

CDU'dan Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısı

CDU lideri Kramp-Karrenbauer, AP seçimleri için verilecek her oyun “bu özgürlüğe sahip olmayan Türkiye’deki muhalefet için de” verilmiş sayılacağını belirterek, bunun dayanışmanın bir işareti olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'deki muhalefet ile dayanışma çağrısında bulundu. Kramp-Karrenbauer, partisinin Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası çerçevesinde dün Duisburg'da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamalar yaptı.

CDU lideri Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'de, cumhurbaşkanına uymadığı için demokratik bir kararın bozulduğunu İstanbul'da yaşadık” dedi. Kramp-Karrenbauer, bu gelişmenin dünyanın her yerinde güvenlik ve özgür seçimlerin doğal olmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, İstanbul'da seçmenlerin belediye başkanlarının yeni bir şansa sahip olması ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgürlük karşıtı siyasetine karşı açık bir mesaj verebilmek” için mücadele ettiğini belirtti.

Almanya'da 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için halkı oy vermeye çağıran CDU lideri, sandığa gitmek "Bu seçimin, bu oyun değerli olduğunu açıkça ortaya koyuyor, oyumuzu bu özgürlüğe sahip olmayan Türkiye'deki muhalefet için de veriyoruz” şeklinde konuştu. Kramp-Karrenbauer, bunun da dayanışmanın bir işareti olduğunu vurguladı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 7 Aralık 2018'de CDU genel başkanlığına seçilerek, görevi Angela Merkel'den devralmıştı.
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