Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Elimizden bir kaza çıkmasın

Çavuşoğlu, “Ulusal egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze saygı göstermeyen mahvolacaktır” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a cevap verdi.







Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını savunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz; Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'şımarık çocuğumuz' diyorlar, şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken gerginliği artırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayalığa, adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok, size bir şey getirmez." dedi.