Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Elimizden bir kaza çıkmasın /02 Ocak 2019 22:58

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Elimizden bir kaza çıkmasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Panos Kammenos'un sözleri üzerinden Yunanistan'la ilgili konuştu

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Çavuşoğlu, “Ulusal egemenliğimize, toprak bütünlüğümüze saygı göstermeyen mahvolacaktır” diyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a cevap verdi. 

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını savunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz; Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanlarına öyle söylüyorlar, 'şımarık çocuğumuz' diyorlar, şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken gerginliği artırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir kayalığa, adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok, size bir şey getirmez." dedi.
 
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