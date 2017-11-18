Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'ndan yeni Zarrab açıklaması! /18 Kasım 2017 00:17

Çavuşoğlu'ndan yeni Zarrab açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul’da bazı yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri yorumlarken Hizmet Hareketi'nin ABD sistemine sızdığını iddia etti. Bakan devamında Zarrab davasına da değinerek, 'Ev hapsinde mi yoksa cezaevinde mi veya başka bir yerde mi bilmiyoruz. Bizimle paylaşmadılar' dedi.

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ZARRAB NEREDE BİLMİYORUZ

Çavuşoğlu, 17-25 Aralık soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab’ın nerede olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti: "İki nota verdik konuyla ilgili. İlki, avukatlarının görüşemediğine dair haberlerden hemen sonraydı. İkincisi, iki gün önceydi, ilkinden 6 gün sonra çünkü ilkinde cevap alamamıştık. İkinciden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, büyükelçiliğimizi arayarak Sarraf’ın iyi ve güvende olduğunu söylemiş. Yerini söylememişler. Daha önce olduğu yerde değil. Başka bir yerde olduğu kesin. Ev hapsinde mi yoksa cezaevinde mi veya başka bir yerde mi, bilmiyoruz. Bizimle paylaşmadılar.” 

Çavuşoğlu, Sarraf’ın ABD makamlarıyla iş birliği yapabileceğine yönelik iddialar konusunda endişeli olup olmadığına ilişkin soruya da “Neden endişeli olayım?” yanıtını verdi. 


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