Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 cevabı: Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

S-400 konusunda "Milli Savunma Bakanımıza gönderilen mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Türkiye bağımsız ve özgür bir ülkedir. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almıştır. Bu tip mektuplarla Türkiye aldığı karardan vazgeçmez." dedi.







İdlib konusunda ise, "Sadece askeri çözümden yana rejimin olduğunu biliyoruz. Rejimin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığını görüyoruz. Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. Bu sabah gözlem üssümüze yönelik saldırı oldu 3 askerimiz hafif şekilde etkilendiler. Bunun kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rejim buna yönelik saldırılarını devam ettirirse gereğini yaparız." açıklamasında bulundu.