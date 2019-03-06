Çavuşoğlu'ndan ABD'ye cevap: S-400'e karışmayacaksın

Yılan hikayesine dönen ve ABD'nin her fırsatta yaptırım uygulama sebebi olarafk saydığı S-400 füze bataryalarıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan cevap geldi.

Çavuşoğlu, ABD'nin "Türkiye Rusya'dan S-400 füzelerini alırsa, yaptırım uygulayabiliriz" uyarısına karşılık yaptığı açıklamada şunları söyledi:





''Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın."