Çavuşoğlu'ndan AB temsilcisi Mogherini'ye: Haddini aştı

— Suudi Arabistan bizim için de önemli bir ülke, ilişkilerimiz de gayet iyi. Cumhurbaşkanımızla Kral Selman arasında da samimiyet var. Ama burada önceden planlanmış vahşice bir cinayet var. Bizim derdimiz bunun aydınlatılması, burada topu dünyaya atmak gerek yok.





— Bizim tarafımızda soruşturma gayet şeffaf yönetiliyor. Ama en son başsavcının ziyaretinde Suudi Arabistan tarafından bir bilgi verilmedi. Biz ise elimizdeki bilgileri paylaştık çünkü bizim derdimiz bu cinayetin aydınlatılması. Trump bir anlamda gözümü yumarım diyor ama her şey para değildir. Bu bir cinayet, paranın gözü kör olsun denilmeli. Bu cinayet tesadüf değildir, her şey planlı yapılmıştır. Suudi Arabistan'ın bize bilgi verilmemesi nedeniyle uluslararası soruşturma daha faydalı olabilir. Biz uluslararası bir soruşturma olursa elimizdeki her şeyi paylaşırız demiştik.





CIA'DE SES KAYDI VAR MI?





— Biz açıklamalarımızda hiçbir isim kullanmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Kral Selman'ın bir ilgisi yok dedi. Ama ABD'nin yaptığı açıklamada Veliaht Prens'le ilgili olabilir, olmayabilir dedi. Ama neye göre söyledi bilmiyorum. Burada olabilir de olmayabilir de açıklaması ilginç geldi bize de. Ellerinde bir ses kaydı var mı yok mu bilmiyorum, bizimle bir paylaşımları olmadı.





— Kaşıkçı meselesinde Avrupa'nın bir yaklaşımı var görüyoruz ama suni tedbirlerle bu olaya yaklaşılmaz. Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz bozulmasın diyorlar. Biz de ilişkimiz bozulmasın isteriz ama bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Mesela bu yerli işbirlikçi kim?





PRENS SELMAN İLE TEMAS OLUR MU?





— Cumhurbaşkanımız iki kere Kral Selman'la bir kere de Prens Selman ile görüştü. Prens Selman da Arjantin'de Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediğini söyledi. Görüşülebilir tabiİ. Bu görüşmede Cumhurbaşkanımız tüm bilgileri söyleyecektir. Talebi üzerine bu görüşme olabilir.





'TRUMP, 'İADESİ İSTENİLEN KİŞİLERİN LİSTESİNİ GÖNDERİR MİSİNİZ?' DEDİ'





— Trump, 'iadesi istenilen kişilerin listesini gönderir misiniz?' dedi. Ben de bu listeyi ilettim. İade taleplerimizi yeniledik ve orada F..'nün iadesinin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ayrıca FBI'ın başlattığı soruşturmaları da gündeme getirdik.





AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI





— 12 yıl Avrupa Konseyi'nde zaman geçirdim. O dönemde de Avrupa Konseyi'nin reforma tutulması önceliğimizdi. Bu sürece en çok Türkiye katkı sağladı. Bu güzel bir şey. Avrupa Konseyi'nin siyasi kurumları var. Ama AİHM siyaset yapılacak bir yer değildir. Bu kurum siyasallaştı. İnsan Hakları Mahkemesi bu verdiği kararla siyasi karar verdiğini kanıtlamıştır. Bu karar hukuki değildir, siyasidir. Buna itiraz etme hakkımız var. Bu karar uygulanmadı, üyelik tehlikeye düşer diyorlar. Kim diyor bunu ya? Bu konuda bizim Adalet Bakanlığımız ve yargımız bunun yorumlarını yapacaktır. Ama ben bu kararları uygulamayan başka ülkeler de oldu ve üyelikleri tehdide girmedi.





AB EN GÜVENİLİR ORTAK MI?





— AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini haddini aştı. Toplantıda da bunu söyledim. Yunanistan'a neden sesiniz çıkmıyor dediğimde yüz ifadesini görmenizi isterdim. Onlar için AB üyeleri neler yaparsa yapsın iyidir. Bize Gezi döneminde ders vermeye kalktılar ama Fransa'da neler oldu hiçbir şey söylemediler.





— Türkiye'den güvenilir ortak bulamazlar.