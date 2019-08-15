Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Trump 20 mil sözü verdi, artık oyalama sürecini tolere etmeyeceğiz /15 Ağustos 2019 12:03

Çavuşoğlu: Trump 20 mil sözü verdi, artık oyalama sürecini tolere etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge mutabakatı için, "Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATI

Geçenlerde teknik düzeydeki çalışmalardan sonra açıklamalarda bulunmuştuk. Bunun ön mutabakatın bir başlangıcı olduğunu söylemiştik. Detaylandırılması gereken birçok konu var. Bugün ABD'li komutan Şanlıurfa'ya gelecek. Trump'ın 20 mil sözü var. Burada amaç Güvenli Bölge'den YPG/PKK'nın çıkarılmasıdır. ABD'nin oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır. Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar. ABD silah yardımını devam ettiriyor. Samimi olmaları ve oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.

F-35 PROGRAMI

Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması söz konusu değildir. Karşılıklı anlayış çerçevesinde biz bu işleri yoluna koyabileceğimiz düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke karşılıklı adımlar atar ve iki ülke ilişkileri gerilir. Biz bu aşamada bunları konuşmak yerine var olan sorunları çözmeye odaklanıyoruz.
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