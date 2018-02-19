Çavuşoğlu: Suriye ordusu Afrin'e giriyorsa...

Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile ortak basın toplantısında, Suriye hükümeti güçlerinin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:







"Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun ve Fırak Kalkanı operasyonumuzun hedefi belli, teröristleri buradan yok etmek. Her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi, girmez mi? Girerse ne için girer, bu önemli. Eğer rejim buraya PKK'yı, YPG'yi temizlemek için girerse sorun yok. Eğer YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz."





Çavuşoğlu, Bu Afrin için de geçerlidir, Menbiç için de geçerlidir. Fırat'ın doğusu için de geçerlidir" diye konuştu.





Suriye devlet televizyonu, öğlen saatlerinde bölgedeki muhabirine dayanarak yaptığı haberinde hükümet yanlısı milis güçlerin birkaç saat içinde Afrin'e gireceğini duyurmuştu.





Sputnik'e konuşan YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke de "Biz defalarca Suriye ordusu Afrin'e girmedi dedik. Girecek de değil. Eğer bir anlaşma gelişme olursa resmi bir açıklama yaparız" açıklamasını yapmıştı.





CHP'Lİ YILMAZ: ŞEKLEN DE ARTIK KARŞIMIZDA ESAD ORDUSU VAR





Suriye ordusunun Afrin kent merkezine gireceğine dair haberleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Böyle olması durumunda Türkiye artık Afrin'de şeklen de olsa Esad ve ordusu ile karşılaşacaktır" dedi.





Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nasıl, Menbiç'te PKK'lılar sıkıştığında ABD, Rusya'yı devreye soktu ve Suriye ordusunu Menbiç'te PKK'nın arasına soktuysa, benzer şeyi PKK, YPG Afrin'de sıkıştığı zaman Esad'ın ordusunu bir şekilde sokup o bölgeye Esad'ın bayrağını dikmek suretiyle, burayı himaye edebilecek bir noktaya götürebileceğini söylemiştim. Bir taraftan Menbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan PKK, YPG ve PYD unsurlarının, Esad'ın alanından geçip Afrin'e gittiğini biliyoruz, diğer taraftan da Esad'ın ordusunun Afrin kent merkezine girmesini ve buradaki PYD ve YPG unsurlarının kentten ayrılmasını ve kentin kontrolünü bunlara bırakmasını öngören bir plan üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Böyle olması durumunda Türkiye artık Afrin'de şeklen de olsa Esad ve ordusu ile karşılaşacaktır."

