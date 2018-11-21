Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: S-400 anlaşması bitti, artık iptal edemem /21 Kasım 2018 11:09

Çavuşoğlu: S-400 anlaşması bitti, artık iptal edemem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada S-400 anlaşmasına ilişkin, "Mevcut anlaşma tamamlandı, bunu iptal edemem" dediği bildirildi.

SHABER3.COM

İngiliz Reuters haber ajansına göre Çavuşoğlu, ABD ziyareti çerçevesinde yaptığı ziyaretin ardından Washington'da gazetecilere yönelik açıklamasında, "Mevcut anlaşma tamamlandı, bunu iptal edemem. Fakat daha fazla hava savunmasına ihtiyacım var ve bunu müttefiklerimden almayı tercih ederim" dedi.

Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada da "Biz S-400'leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO'ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın bize satmayı, biliyorsunuz sınırımızdaki bataryaları bile zamanında çektiler. Dolayısıyla Biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz" demişti.

Türkiye ile Rusya arasında Aralık 2017'de Rus hava sistemleri S-400'ler için anlaşma imzalanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu: S-400 anlaşması bitti, artık iptal edemem Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:54:02