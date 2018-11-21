Çavuşoğlu: S-400 anlaşması bitti, artık iptal edemem

İngiliz Reuters haber ajansına göre Çavuşoğlu, ABD ziyareti çerçevesinde yaptığı ziyaretin ardından Washington'da gazetecilere yönelik açıklamasında, "Mevcut anlaşma tamamlandı, bunu iptal edemem. Fakat daha fazla hava savunmasına ihtiyacım var ve bunu müttefiklerimden almayı tercih ederim" dedi.







Çavuşoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada da "Biz S-400'leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO'ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın bize satmayı, biliyorsunuz sınırımızdaki bataryaları bile zamanında çektiler. Dolayısıyla Biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz" demişti.





Türkiye ile Rusya arasında Aralık 2017'de Rus hava sistemleri S-400'ler için anlaşma imzalanmıştı.