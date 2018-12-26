Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu 'New Jersey'de tutuklamalar başladı' haberini bakın nereden duymuş... /26 Aralık 2018 11:05

Çavuşoğlu 'New Jersey'de tutuklamalar başladı' haberini bakın nereden duymuş...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın temsilcileri ile buluştuğu toplantıda geçtiğimiz günlerde ABD’de Cemaat’e büyük operasyon’ iddiasıyla yaptığı manipülatif açıklamalarının kaynağını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD tarafından defalarca yalanlanmasına rağmen hala yalan söylüyor, Türkiye medyasına manipülatif haberler yaymaya devam ediyor.

Son olarak New Jersey'de bir cemaat imamının tutuklandığı yönünde haber veren Çavuşoğlu'nun yine doğruyu söylemediği belirtildi.

Çavuşoğlu, iddiasının kaynağıyla ilgili, “New Jersey’de bir imamın tutuklandığını New York’taki vatandaşlarımız bize söyledi.” diyerek açıkladı.

Çavuşoğlu ayrıca, “Trump listeyi bizzat Cumhurbaşkanımızdan istedi. 84 kişilik listeyi biz götürdük, Pompeo ve Bolton’a verdik.” şeklinde konuştu.
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