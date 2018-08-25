Çavuşoğlu ilk kez Rusya ile ilgili o kelimeyi kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. Suriye’nin yeniden inşasında birlikte çalışacağını ümit ediyorum” dedi. Bir Rus diplomat ise “Rusya’nın, olası İdlib harekâtının önüne geçilebilmesi için Türkiye’ye teröristlere ait olduğu belirtilen bölgelerin koordinatları verdiğini ve çözüm üretilmesini gündeme getirdiğini” iddia etti.







Hürriyet’ten Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre, Türkiye’de tutuklu ABD’li rahip Andrew Brunson nedeniyle Türkiye ve ABD ilişkilerin gerildiği günlerde Türkiye’den Rusya’ya kritik bir ziyaret düzenlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan art arda görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu Moskova temaslarında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.





Lavrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi her alanda en üst seviyeye çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyor. Aramızdaki bu yakın dostluk ve işbirliği bazı kişileri kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır” ifadesini kullandı. Suriye’de Anayasa Komisyonu konusunda listelerin verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bir an önce komisyonun oluşturulması ve çalışmalara başlaması Suriye’nin geleceği için önemli” dedi.





PUTİN: ERDOĞAN'LA YOĞUN TEMASTAYIZ





Bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çavuşoğlu, Akar ve Fidan’ı Kremlin Sarayı’nda kabul etti. Putin, görüşmenin başında şu mesajları verdi: “Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor... Bölgenin güvenliği için Türkiye’nin destek ve yardımıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda yoğun temas trafiği de bunun bir göstergesi. Suriye’de çatışmaların sona ermesinden sonra yeniden inşa edilmesinde Rusya ve Türkiye’nin el ele çalışmalar yapacağını ümit ediyorum. Suriye’nin yeniden yapılanması sürecine AB ve ABD gibi diğer ülkelerin de katkıda bulunması durumunda süreç daha da hızlanır.”



