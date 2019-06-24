Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu: Hangi yaptırım olursa olsun... S-400'ü aldık /24 Haziran 2019 14:07

Çavuşoğlu: Hangi yaptırım olursa olsun... S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin yaptırım uyarısına cevap verdi: "Hangi yaptırım kararı olursa olsun S-400'ü aldık"

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu şöyle dedi:

Amerika'nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.

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